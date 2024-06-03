Названы два самых титулованных футболиста в истории "Реала"

Капитан "Реала" Начо Фернандес и полузащитник Лука Модрич стали самыми титулованными игроками в истории мадридского клуба после победы в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Теперь на счету испанца и хорвата по 26 трофеев в составе "сливочных". Таким образом, они побили рекорд экс-игроков "королевского клуба" Карима Бензема и Марсело - по 25 титулов.

38-летний Модрич играет за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне хорват принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. В 2018 году он получил "Золотой мяч".

34-летний Начо является воспитанником "Реала", за основную команду которого выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 363 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

Действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до конца сезона.

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Напомним, 1 июня на стадионе "Уэмбли" (Лондон) состоялся финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0. Голы забили Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор.

Таким образом, "Реал" завоевал 15 трофей Лиги чемпионов, что является абсолютным рекордом.

Теперь в матче за Суперкубок УЕФА "Реал" сразится с итальянской "Аталантой", выигравшей Лигу Европы.