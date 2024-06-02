"Реал" обыграл "Боруссию" и в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

В Лондоне (Англия) на стадионе "Уэмбли" завершился финальный матч Лиги чемпионов, в котором сошлись дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.
Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "королевского клуба". В составе победителей отличились Дани Карвахаль. (74-я минута) и Винисиус Жуниор (83-я).
При этом на 87-й минуте нападающий "Боруссии" Никлас Фуллкруг забил гол, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.
Таким образом, "Реал" завоевал 15 трофей Лиги чемпионов.
"Реал" является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов (1956-1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016-2018, 2022, 2024). Мадридский клуб в 18-й раз сыграл в матче за трофей. "Боруссия" третий раз играла в финале, дортмундцы победили в 1997 году и уступили в 2013-м.
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