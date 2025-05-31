"Реал" решил подписать обладателя "Золотого мяча"

"Реал" активно готовится к следующему сезону и уже планирует трансферные операции на лето 2025 года, что подтверждают недавние приобретения Дина Хейсена из "Борнмута" и Трента Александер-Арнольда

из "Ливерпуля", передают Vesti.kz.

Однако, как пишет DefensaCentral, одним из главных потенциальных усилений может стать полузащитник "Манчестер Сити" Родри, переход которого ожидается не ранее 2026 года.

Журналист радио Onda Cero Альберто Перейро сообщил, что трансфер Родри этим летом маловероятен, но в следующем сезоне ситуация может измениться. Родри, чей контракт с "Манчестер Сити" действует до июня 2027 года и пока не продлен, якобы заинтересован в переходе в "Реал".

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"Реал" рассчитывает осуществить трансфер в 2026 году, когда у Родри останется последний год контракта, что обычно облегчает переговоры с клубом-держателем прав. По мнению Перейро, президент "Реала" Флорентино Перес рано или поздно предпримет попытку подписания футболиста, который может стать ключевым игроком в центре поля.



Ранее имя Родри уже связывали с "Реалом". Например, Паоло Мальдини отметил, что "Реалу" нужен полузащитник-организатор, и Родри идеально подходит для этой роли, но скорее всего в следующем сезоне, а не этим летом.

Пока "Реал" сосредоточен на подготовке к первому сезону Хаби Алонсо на посту главного тренера и к клубному чемпионату мира, который стартует менее чем через месяц.

Напомним, что в прошлом году Родри получил "Золотой мяч". Он стал первым футболистом в истории английского клуба, признанным лучшим игроком мира по версии журнала France Football, опередив в этом рейтинге форварда мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса.

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