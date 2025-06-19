"Реал" провалил трансфер и вернулся к воспитаннику "Барселоны"

Трансфер левого защитника "Бенфики" Альваро Каррераса в мадридский "Реал" оказался под угрозой срыва, передают Vesti.kz.

По информации Cadena SER, руководство португальского клуба заняло жесткую позицию, а стороны не смогли согласовать финансовые условия сделки. Попытка "Реала" ускорить трансфер к старту клубного чемпионата мира также не увенчалась успехом.

Гримальдо надеется на звонок от Хаби Алонсо

На фоне осложнений с Каррерасом, в числе приоритетных вариантов мадридцев вновь оказался Алехандро Гримальдо. Левый защитник "Байера" хочет покинуть Бундеслигу этим летом. Несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ, игрок отдает предпочтение возвращению в Ла Лигу, особенно если поступит предложение от "Реала". Гримальдо рассчитывает, что Хаби Алонсо, с которым он работал в Леверкузене, может вновь инициировать контакт.





"Реал" ищет усиление на левый фланг

В "Реале" по-прежнему рассматривают левый фланг обороны как зону, требующую усиления. В клубе не планируют делать ставку на действующих игроков - Ферлана Менди и Франа Гарсию. При этом официальных предложений по Менди пока нет, а Гарсия остается в статусе резервиста. На фоне отсутствия прогресса с Каррерасом возвращение интереса к Гримальдо выглядит логичным шагом, несмотря на то что он является воспитанником "Барселоны".