Мадридский "Реал" принял решение по возможному трансферу нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора на фоне его неубедительного старта в текущем сезоне, передают Vesti.kz.

"Реал" продолжает доверять Винисиусу

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в руководстве "королевского клуба" по-прежнему верят в 26-летнего форварда и рассчитывают, что он сможет вернуться на привычный высокий уровень. При этом последние выступления бразильца вызвали недовольство болельщиков: некоторые фанаты освистывали его на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Ранее бывший спортивный директор "Реала" Предраг Миятович также предупредил, что будущее Винисиуса в команде может оказаться под вопросом, если его игра не улучшится.

Винисиус набрал форму в сборной Бразилии

В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 матчей за "Реал", в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Однако его выступления за национальную команду дают повод для оптимизма.

Винисиус оформил дубль в матче против Японии, а затем записал на свой счёт хет-трик во встрече с Сингапуром, завершившейся разгромной победой Бразилии со счётом 7:0.

Напомним, в августе "Реал" продлил контракт с нападающим. По имеющейся информации, мадридцы намерены поддержать футболиста в непростой период, а не рассматривать варианты его продажи.

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