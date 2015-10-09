Сборная Бразилии по футболу обыграла в товарищеском матче национальную команду Сингапура, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Сингапуре завершилась со счётом 7:0 в пользу пятикратных чемпионов мира. Уже в первом тайме бразильцы забили четыре гола в ворота соперника. Трижды отличился Винисиус Жуниор, забивший на девятой, 15-й и 21-й минуте. На 31-й отличился Эндрик, а гол Эстевао, забитый на 42-й минуте был отменен из-за фола.

На 51-й минуте Эстевао всё-же сумел отличиться. На 65-й минуте Райан забил шестой гол в ворота Сингапура. а 74-й минуте Рауль Сухаими поразил собственные ворота и установил окончательный результат.

Напомним, в предыдущем матче бразильцы сенсационно уступили в Сингапуре команде Японии - 2:3.

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