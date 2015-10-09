"Реал" принял жёсткое решение по будущему Арбелоа после осечки в Ла Лиге

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа может покинуть свой пост по окончании сезона — его будущее напрямую зависит от результатов команды в еврокубках, передают Vesti.kz.

Осечка в чемпионате ударила по позициям

Поражение от "Мальорки" (1:2) в 30-м туре Ла Лиги серьёзно осложнило борьбу за титул. После этой неудачи шансы "сливочных" на чемпионство заметно снизились, а позиции главного тренера — ослабли.

Всё решит Лига чемпионов

По данным AS, в клубе готовы принимать решение по Арбелоа, исходя из выступления команды в Лиге чемпионов УЕФА. В случае неудачи в турнире нынешний сезон может стать для специалиста последним у руля "Реала".

Доверие есть, но результат важнее

Несмотря на давление, внутри клуба положительно оценивают работу тренера в раздевалке. Арбелоа удалось стабилизировать атмосферу в коллективе, наладить взаимодействие с ключевыми игроками и дать шанс молодым воспитанникам академии. Однако поражение от "Мальорки" прервало позитивную динамику.

Турнирное положение

После 30 туров "Реал" с 69 очками занимает второе место в таблице, уступая каталонской "Барселоне" семь баллов.

Арбелоа возглавил мадридский клуб 12 января 2026 года после ухода Хаби Алонсо.

