Испания
Вчера 22:15
 

"Реал" принял жёсткое решение по будущему Арбелоа после осечки в Ла Лиге

Альваро Арбелоа. ©Depositphotos/Musiu0

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа может покинуть свой пост по окончании сезона — его будущее напрямую зависит от результатов команды в еврокубках, передают Vesti.kz.

Осечка в чемпионате ударила по позициям

Поражение от "Мальорки" (1:2) в 30-м туре Ла Лиги серьёзно осложнило борьбу за титул. После этой неудачи шансы "сливочных" на чемпионство заметно снизились, а позиции главного тренера — ослабли.

Всё решит Лига чемпионов

По данным AS, в клубе готовы принимать решение по Арбелоа, исходя из выступления команды в Лиге чемпионов УЕФА. В случае неудачи в турнире нынешний сезон может стать для специалиста последним у руля "Реала".

Доверие есть, но результат важнее

Несмотря на давление, внутри клуба положительно оценивают работу тренера в раздевалке. Арбелоа удалось стабилизировать атмосферу в коллективе, наладить взаимодействие с ключевыми игроками и дать шанс молодым воспитанникам академии. Однако поражение от "Мальорки" прервало позитивную динамику.

Турнирное положение

После 30 туров "Реал" с 69 очками занимает второе место в таблице, уступая каталонской "Барселоне" семь баллов.

Арбелоа возглавил мадридский клуб 12 января 2026 года после ухода Хаби Алонсо.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Жирона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 апреля 00:00   •   не начат
Жирона
- : -
Вильярреал
