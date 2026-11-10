"Реал" поставили выше ПСЖ и назвали причину

Защитник "Реала" Марк Кукурелья назвал мадридский клуб сильнейшей командой Европы на данный момент, сообщают Vesti.kz.

Испанец высоко оценил нынешнюю форму "сливочных" и считает, что они превосходят даже действующего победителя Лиги чемпионов - ПСЖ.

"Сейчас я считаю, что "Реал" - лучшая команда в Европе. Мадридцы выдали впечатляющую серию, провели много отличных матчей и демонстрируют серьёзный настрой.

У ПСЖ тоже очень сильный состав, но, если честно, я практически не смотрю их матчи. Даже игру против "Барселоны" не видел. Я вообще редко смотрю футбол. Не потому, что он мне неинтересен, просто у меня есть другие дела и я хочу проводить время с детьми.

У парижан отличные футболисты, и они уже несколько лет развивают один проект. Однако на сегодняшний день "Реал" выглядит сильнее", - приводит слова Кукурельи Mundo Deportivo.