Турецкий "Бешикташ" сделал официальное предложение мадридскому "Реалу" по трансферу молодого испанского нападающего Гонсало Гарсии, передают Vesti.kz.Предложение из Турции
По информации Fichajes, стамбульский клуб готов заплатить 25 миллионов евро за 21-летнего испанского центрального нападающего Гонсало Гарсию, который в текущем сезоне выступает в роли игрока ротации атаки "сливочных".
"Бешикташ" рассматривает форварда как будущего лидера атаки и хочет как можно быстрее закрыть сделку, сделав Гарсию ключевой фигурой своего проекта.Позиция "Реала"
В Мадриде пока не приняли окончательного решения. Руководство клуба анализирует сразу несколько факторов: текущую форму Гонсало Гарсии, кадровый баланс в атаке и финансовую привлекательность предложения "Бешикташа".
Несмотря на то, что в "Реале" традиционно не спешат расставаться с молодыми талантами, сумма в 25 миллионов евро уже вызвала внутренние дискуссии в клубе.Эффективность и голевой потенциал
Хотя Гарсия не является игроком основы, он уже доказал свою результативность. За 860 минут на поле он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Он также ярко проявил себя на клубном чемпионате мира, а затем подтвердил уровень уже в текущем сезоне, что и привлекло внимание турецкого гранда.
Сам Гонсало Гарсия понимает, что его будущее может решиться в ближайшее время. Нападающий ожидает решения руководства "Реала".
Напомним, что в "Бешикташе" ранее выступал (2023-2025) лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов, ныне защищающий цвета московского "Динамо".