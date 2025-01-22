"Реал" переманил звезду "Ливерпуля" за 40 миллиардов

Защитник сборной Англии по футболу и "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд продолжит карьеру в мадридском "Реале". 26-летний игрок уже подписал контракт с "королевским клубом". Об этом сообщил журналист La Galerna Рамон Альварес де Мон на своей странице в соцсети Х, передают Vesti.kz.

По информации источника, Александер-Арнольд присоединится к "сливочным" после завершения сезона и получит около 18-20 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Напомним, контракт Трента с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2025 года. Таикм образом, защитник перейдет в "Реал" этим летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету англичанина 25 матчей за "красных" во всех турнирах, один забитый гол и шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость Александера-Арнольда составляет 75 миллионов евро (40 миллиардов тенге).