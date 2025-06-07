"Реал" перебил "Барселону" в борьбе за игрока за 80 миллионов

Мадридский "Реал" и "Барселона" проявляют интерес к одному из интересных нападающих на европейском рынке, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, "Реал" готов предложить за игрока около 80 миллионов евро, в то время как "Барселона" ограничена бюджетом и может позволить себе только 30 миллионов.

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо рассматривает этого футболиста как потенциальное усиление атаки на следующий сезон. В то же время спортивный директор "Барселоны" Деку также заинтересован в трансфере, но финансовые ограничения клуба сужают возможности для конкуренции.



Речь идет о нигерийском форварде "Галатасарая" Викторе Осимхене, который, по данным прессы, склоняется к переходу в мадридский клуб. Причиной называют как финансовые условия, так и вероятность получить больше игрового времени.

Ожидается, что ситуация с будущим игрока прояснится в ближайшие недели. Окончательное решение останется за самим футболистом и его представителями.

Осимхен также выступал за "Наполи", "Лилль", "Шарлеруа", "Вольфсбург" и "Алтимит Страйкерс".

Нигериец провел 30 матчей в чемпионате Турции сезона-2024/25, забил 26 голов и записал на свой счет пять результативных передач.