"Реал" отметил победу над "Барселоной" популярным мемом

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 11:06
©"Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" в шутливой форме отметил победу над каталонской "Барселоной" в финале розыгрыша Суперкубка Испании, сообщают Vesti.kz.

"Королевский клуб" использовал популярный мем из мультсериала "Пингвины Мадагаскара", главными героями которого являются пингвины-коммандос.

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Напомним, матч прошел в Эр-Рияде и завершился со счетом 4:1 в пользу "Реала". В составе победителей хет-трик оформил Винисиус Жуниор, еще один мяч забил Родриго. У "Барсы" отличился Роберт Левандовски.

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Таким образом, "Реал" в 13-й раз в истории стал обладателем Суперкубка Испании. "Барселона" завоевывала трофей рекордные 14 раз.

Это был 256-й официальный матч в истории эль-класико, мадридцы одержали 104-ю победу. На счету каталонской команды - 100 побед, еще 52 игры завершились вничью.

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