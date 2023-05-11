"Реал" определился с заменой Кроосу и Модричу

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 16:45
©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха, сообщают Vesti.kz со ссылкой на TZ.

По информации источника, "королевский клуб" хотел бы приобрести немца в 2024 году - после ухода из команды Тони Крооса и Луки Модрича. В "Реале" хотят, чтобы опытный и зарекомендовавший себя игрок стал лидером их молодой полузащиты.

Контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до 2025 года. Ближайшим летом трансфер немецкого полузащитника в "Реал" не рассматривается, однако если новое соглашение с мюнхенцами не будет подписано, немецкий клуб изучит вариант продажи своего лидера.

Сам Киммих рассмотрит вариант с уходом из "Баварии" только в том случае, если его новый клуб будет топовым по европейским меркам и постоянным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

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Метки:
Реал Мадрид Бавария Футбольные трансферы

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