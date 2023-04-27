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Искусственный интеллект нашел "Реалу" идеальную замену Бензема

Искусственный интеллект нашел "Реалу" идеальную замену Бензема
©twitter.com/realmadriden

Мадридскому "Реалу" подобрали идеальную замену нападающему команды Кариму Бензема, сообщают Vesti.kz. Соответствующее исследование провело испанское издание Marca с помощью искусственного интеллекта.

Для этого использовался ИИ под названием Olocip. Отмечается, что это единственная технология, позволяющая представить выступления какого-либо игрока в конкретной команде.

Главными критериями для поиска потенциальной замены Бензема стали: футболист должен быть чистой "девяткой" и быть не старше 21 года. Все рассмотренные игроки получили оценку от 0 до 100, где 0 означает, что футболист не смог бы проявить себя в нынешнем "Реале", а 100 имел бы форвард, адаптация которого пройдет наименее болезненно.

Лучшим по версии искусственного интеллекта стал нападающий "Бенфики" Гонсалу Рамуш, получивший оценку 92.

Вторым кандидатом стал форвард "Реймса" Фоларин Балогун с оценкой 88. Замкнул тройку игрок "Монпелье" Элье Ваи с рейтингом 80.

Напомним, 35-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. Сообщалось, что мадридский клуб активировал опцию продления соглашения с французом до 2024 года. "Реал" воспользовался неписаным правилом, согласно которому с футболистом, завоевавшим "Золотой мяч", автоматически продлевается договор.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провел 19 матчей, в которых забил 14 голов и сделал три результативные передачами. Француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в "королевском клубе".

Ранее появилась информация, что руководство "Реала" заинтересовано в приобретении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Испанский клуб намерен осуществить трансфер в 2024 году. В норвежском форварде видят замену Бензема. Основной опцией мадридцы видят выкуп форварда "горожан" за прописанную в контракте сумму до 240 миллионов евро.

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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