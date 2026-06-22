"Реал" определился с будущим капитана и двумя звёздами на выход

В мадридском "Реале" определились с будущим одного из главных лидеров команды, передают Vesti.kz.

Вальверде вне продажи

Несмотря на ожидаемые изменения в составе после неудачного сезона, Федерико Вальверде остается неприкосновенной фигурой в проекте "королевского клуба".

По информации AS, руководство "сливочных" не рассматривает возможность продажи уругвайского полузащитника и полностью доверяет нынешнему капитану команды. Более того, именно вокруг Вальверде в Мадриде планируют строить обновленный состав на ближайшие годы.

"Реал" готовит место для новых трансферов

При этом перестройка центра поля все же ожидается. По данным источника, клуб готов расстаться сразу с несколькими полузащитниками. Главными кандидатами на выход называют французов Орельена Тчуамени и Эдуардо Камавингу.

В "Реале" намерены освежить среднюю линию и подготовить почву для новых трансферов.

Универсальность - залог успеха

На фоне этих разговоров положение Вальверде выглядит максимально прочным. После ухода Дани Карвахаля именно уругваец получил капитанскую повязку и окончательно закрепился в статусе одного из главных лидеров раздевалки.

Минувший сезон лишь подтвердил его значение для команды. Во всех турнирах полузащитник провел 49 матчей, записав на свой счет девять голов и 13 результативных передач. Благодаря своей универсальности он регулярно закрывал сразу несколько позиций и оставался одним из самых стабильных игроков мадридцев.

Действующее соглашение Вальверде с "Реалом" рассчитано до лета 2029 года, и в клубе не сомневаются, что именно он станет одной из ключевых фигур новой эпохи на "Сантьяго Бернабеу".





Что успел выиграть Вальверде?

Вместе со "сливочными" уругваец завоевал 13 крупных трофеев:

Лига чемпионов УЕФА – 2 раза (2021/22, 2023/24);

Чемпионат Испании (Ла Лига) – 3 раза (2019/20, 2021/22, 2023/24);

Клубный чемпионат мира FIFA – 2 раза (2018, 2022);

Межконтинентальный кубок FIFA – 1 раз (2024);

Суперкубок УЕФА – 2 раза (2022, 2024);

Кубок Испании – 1 раз (2022/23);

Суперкубок Испании – 2 раза (2019/20, 2021/22).

Также, отметим, что сейчас Вальверде находится в расположении национальной сборной на чемпионате мира-2026. В первом туре его команда сыграла вничью с Кабо-Верде – встреча завершилась со счетом 2:2.

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