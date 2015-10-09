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Моуринью выбрал нового капитана "Реала"

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Моуринью выбрал нового капитана "Реала" Жозе Моуринью. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью намерен изменить капитанскую иерархию команды и доверить капитанскую повязку французскому нападающему Килиану Мбаппе, передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Игнасио Санчеса.

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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью намерен изменить капитанскую иерархию команды и доверить капитанскую повязку французскому нападающему Килиану Мбаппе, передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Игнасио Санчеса.

Мбаппе может стать новым капитаном

По данным источника, португальский специалист рассматривает французского форварда в качестве главного лидера раздевалки и хочет сделать именно его первым капитаном "сливочных".

При этом нынешние капитаны — уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, бельгийский вратарь Тибо Куртуа и бразильский вингер Винисиус Жуниор — не входят в планы Моуринью на эту роль.

Решение по Куртуа и Винисиусу

Сообщается, что наставник не намерен доверять капитанский статус голкиперу Куртуа, считая, что повязка должна принадлежать полевому игроку.

Кроме того, источник утверждает, что Моуринью недоволен влиянием некоторых футболистов на атмосферу внутри команды. В частности, речь идёт о Винисиусе Жуниоре и Федерико Вальверде, которых тренер якобы считает токсичными для коллектива.

Кто войдёт в капитанскую группу

Если планы португальского специалиста будут реализованы, капитаном "Реала" станет Мбаппе, а его ближайшими помощниками окажутся немецкий защитник Антонио Рюдигер и английский хавбек Джуд Беллингем.

Отмечается, что окончательное решение по капитанской группе может быть принято перед стартом нового сезона.

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