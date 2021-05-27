"Реал" официально объявил об уходе Зидана

Футбольный клуб "Реал" сообщил на своем официальном сайте о расставании с Зинедином Зиданом, передает корреспондент Vesti.kz.

"Пришло время уважать решение тренера, и хотим выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет "Реал".



Зидан - один из величайших мифов клуба, и его легенда выходит за рамки того, кем он был в качестве тренера и игрока нашего клуба. Он знает, что "Реал" был и всегда будет его домом", - говорится в сообщении клуба.

48-летний Зидан возглавлял клуб с марта 2019 года. Под его руководством "сливочные" стали чемпионами Испании в 2020-м, а в минувшем сезоне мадридцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов и заняли второе место в Ла Лиге.

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