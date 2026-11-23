Мадридский "Реал" лишился бразильского нападающего Эндрика Фелипе из-за травмы, о чём сообщила пресс-служба испанского клуба, передают Vesti.kz.Характер повреждения Эндрика
Медицинское обследование выявило у 20-летнего футболиста повреждение приводящей мышцы левой ноги. Сроки восстановления бразильца пока не уточняются, однако он пропустит ближайшие матчи команды.
В нынешнем сезоне Эндрик провел восемь встреч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ближайший матч "Реала"
Следующий поединок мадридцы проведут в ночь на 25 ноября. В рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Реал" на своем поле примет нидерландский ПСВ.
После 4-х матчей главного еврокубка подопечные Жозе Моуринью набрали максимум очков, а именно 12 баллов.
У ПСВ пока лишь 4 очка.
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