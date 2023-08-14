"Реал" объявил о переходе нового голкипера

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера Кепы Аррисабалаги, сообщают Vesti.kz.

"Королевский клуб" арендовал вратаря на один сезон у лондонского "Челси". Арендное соглашение рассчитано до июня 2024 года. О возможности выкупа Аррисабалаги не сообщается.

Завтра, 15 августа, Аррисабала будет представлен болельщикам и СМИ в качестве нового футболиста "Реала". Он будет играть под 46-м номером.

Ранее основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил тяжелую травму крестообразных связок, из-за которой пропустит большую часть нового сезона. Аррисабалага приобретен в качестве замены бельгийца.

28-летний Аррисабалага сыграл 39 матчей за "Челси" в прошлом сезоне, пропустил 45 голов и 12 раз сыграл на ноль.

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