"Реал" обратился в генпрокуратуру Испании по поводу оскорблений Винисиуса

"Реал" подал жалобу в Генеральную прокуратуру Испании в связи с оскорблениями, адресованными Винисиусу Жуниору, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики "Валенсии" оскорбляли Винисиуса, используя расистские выражения и называя его "обезьяной" и "дурнем". Это привело к конфликту между игроками "Реала" и противниками. В результате судьи остановили игру на восемь минут. Через громкую связь стадиона было объявлено о расистских оскорблениях, а на табло "Местальи" было выведено сообщение: "Валенсия выступает против насилия и оскорблений в футболе".

"Футбольный клуб "Реал Мадрид" самым решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера против нашего игрока Винисиуса Жуниора.

Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.

Мадридский "Реал" считает, что такие нападки также являются преступлением на почве ненависти, по этой причине он подал соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности в прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, с целью расследования фактов и установления ответственных.

Статья 124 Конституции Испании устанавливает в качестве функций Прокуратуры содействие отправлению правосудия в защиту законности, прав граждан и общественных интересов.

По этой причине и учитывая серьезность произошедших событий, мадридский "Реал" обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя", – говорится в заявлении мадридского клуба.