"Реал" нашёл замену Винисиусу

19-летний нападающий мадридского "Реала" Ян Диоманде демонстрирует впечатляющую результативность на фоне спада в игре Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

Диоманде набирает обороты

По данным Fichajes.net, в последних шести матчах ивуариец поучаствовал в восьми голах команды, забив четыре мяча и отдав четыре результативные передачи.

Диоманде отличился в играх против "Вильярреала", "Севильи", "Лейпцига" и "Расинга", а также ассистировал партнёрам во встречах с "Ромой", "Севильей", "Лейпцигом" и "Барселоной".

В эль-класико он отдал голевую передачу Килиану Мбаппе, а "Реал" обыграл на выезде каталонцев со счётом 2:1. Успешные выступления позволили новичку заслужить доверие Жозе Моуринью и стать реальным претендентом на место в стартовом составе.

Винисиус переживает спад

В сезоне-2026/27 бразилец забил один гол и отдал три результативные передачи в 11 официальных матчах. Сам футболист признал, что находится не в лучшей форме.

В матче против "Ромы" Моуринью заменил Винисиуса до истечения часа игры после его ошибки, предшествовавшей голу соперника. Кроме того, нападающий столкнулся со свистом болельщиков на "Сантьяго Бернабеу".

Ситуацию осложнила четырёхматчевая дисквалификация за удаление во встрече с "Вильярреалом". Апелляцию "Реала" отклонили, из-за чего Винисиус пропустил матчи Ла Лиги против "Севильи", "Барселоны" и "Расинга", а также не сыграет с "Валенсией". Несмотря на это, его неплохо подменяет Диоманде.

Конкуренция за место в составе

Несмотря на успешную игру Диоманде, говорить об окончательной потере Винисиусом места в основе пока рано.

Возвращение бразильца в чемпионат Испании ожидается после международной паузы. К тому моменту Диоманде получит дополнительные возможности закрепиться в стартовом составе и усилить конкуренцию на левом фланге атаки.

Отметим, что ранее Диоманде установил уникальное достижение, подробности - тут.