"Реал" нашел тренера на случай увольнения Анчелотти

Появилась информация о возможном сменщике Карло Анчелотти в "Реале", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мадридский "Реал" не оправдал ожиданий своих болельщиков, потерпев поражение от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании с результатом 2:5.

Несмотря на слухи о снижении доверия к главному тренеру Карло Анчелотти после неудачи в эль класико, руководство клуба пока не планирует менять наставника.

Однако, по информации Relevo, в случае экстренного расставания с Анчелотти, временным тренером "Реала" станет Сантьяго Солари.

На данный момент 48-летний аргентинец работает в спортивном департаменте клуба. В чемпионате Испании "Реал" занимает второе место в таблице.