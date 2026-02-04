"Реал" может лишиться двух талантов за 120 миллионов евро

"Челси" разработал предложение исторических масштабов, чтобы заполучить у "Реала" двух молодых и талантливых футболистов — Эндрика Фелипе и Нико Паса. Руководство лондонского клуба готово инвестировать 120 миллионов евро, чтобы переманить их в свой состав, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Оба игрока раскрыли свой потенциал за пределами Мадрида. Нико Пас впечатлил в итальянском "Комо", а бразильский нападающий Эндрик набирается европейского опыта во французском "Лионе".

Нико Пас: молодой гений Серии А

Нико Пас стал одной из самых ярких сенсаций Серии А под руководством Сеска Фабрегаса. 21-летний аргентинский полузащитник проявил зрелость, нехарактерную для его возраста, что заставило "Реал" активировать клаусулу выкупа за 9 миллионов евро.

"Челси" не намерен оставаться в стороне и готов предложить 50 миллионов евро за креативного игрока. План клуба — создать идеальную атакующую зону с Пасом, Коулом Палмером и Эстевао.

Эндрик: лидер атаки для "Челси"

19-летний бразильский форвард играет во Франции на правах аренды и рассматривает возвращение в "Реал" только при гарантии игрового времени. Лондонский клуб предлагает 70 миллионов евро, чтобы укрепить атаку после вероятных уходов Лиама Делапа и Марка Гиу.

Тренер Лиам Росеньор считает наличие сильного нападающего приоритетом для нового сезона. Двойной трансфер позволит "Челси" конкурировать с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в премьер-лиге.

Политика "Челси"

Ставка на молодёжь остаётся ключевой политикой клуба, но теперь с упором на игроков, способных сразу стать основными. Эндрик и Нико Пас объединяют свежесть и агрессивность, необходимые для прорыва.

Миллионные инвестиции "Челси" покажут всей Европе финансовую мощь клуба и готовность к серьёзной конкуренции. Успех сделки зависит от готовности "Реала" расстаться с двумя игроками с большим потенциалом.

Если трансфер состоится, Лондон станет центром талантливой молодёжи, мечтавшей однажды играть за "Реал".