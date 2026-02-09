"Реал" готовит большую перестройку и нацелился на звезду ПСЖ

Мадридский "Реал" уже сейчас выстраивает контуры будущего состава и активно готовится к лету, закладывая фундамент на сезон-2026/27, передают Vesti.kz.

По информации AS, руководство клуба планирует серьезно обновить команду, усилив сразу несколько ключевых позиций.

В приоритете у "сливочных" – центр поля и линия обороны. Главной целью для полузащиты считается один из лидеров "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Витинья. В Мадриде высоко оценивают его интеллект, мобильность и умение контролировать темп игры.

В качестве альтернативного варианта рассматривается молодой талант АЗ и молодежной сборной Нидерландов Кес Смит, за прогрессом которого внимательно следят скауты клуба.





Параллельно "Реал" делает ставку на собственных воспитанников. В клубе уже приняли решение вернуть Нико Паса, который сейчас выступает за "Комо". Мадридцы могут активировать опцию обратного выкупа за девять миллионов евро и рассчитывают, что полузащитник станет полноценной частью команды.

Также ожидается возвращение Эндрика Фелипе, который проводит сезон в аренде в "Лионе" – на бразильца в Мадриде смотрят как на важный элемент атаки в ближайшем будущем.





Отдельно в клубе следят за развитием защитника Хакобо Рамона. Его возвращение из "Комо" пока не гарантировано: велика вероятность, что он останется в Италии ещё на сезон, чтобы продолжить набирать игровой опыт под руководством Сеска Фабрегаса.



Арбелоа нашёл в "Реале" игрока лучше Криштиану Роналду

Ранее стало известно, что "Реал" рассматривает возможность провернуть громкий и резонансный трансфер с участием одного из ключевых игроков "Барселоны".