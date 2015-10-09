"Реал" готов выставить на трансфер защитника: известны подробности

Центральный защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио может покинуть клуб по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Diario AS, "сливочные" в будущем планируют сделать ставку на Эдер Милитао и Дин Хёйсен, а также сохранить в составе опытного Антонио Рюдигер и подписать ещё одного центрбека. В такой конкуренции Асенсио рискует потерять место в основе, поэтому клуб готов рассмотреть его продажу.

Источник также отмечает, что 23-летний футболист находится не в лучших отношениях с главным тренером Альваро Арбелоа — об этом сообщалось ранее.

Интересно, что прошлым летом Асенсио продлил контракт с "Реалом" до 2031 года, однако это не гарантирует ему долгосрочного будущего в клубе. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 25 млн евро.

Асенсио — воспитанник "Реала". В нынешнем сезоне он сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.

