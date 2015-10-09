Испания
Сегодня 10:41
 

"Реал" готов выставить на трансфер защитника: известны подробности

"Реал" готов выставить на трансфер защитника: известны подробности

Центральный защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио может покинуть клуб по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Diario AS, "сливочные" в будущем планируют сделать ставку на Эдер Милитао и Дин Хёйсен, а также сохранить в составе опытного Антонио Рюдигер и подписать ещё одного центрбека. В такой конкуренции Асенсио рискует потерять место в основе, поэтому клуб готов рассмотреть его продажу.

Источник также отмечает, что 23-летний футболист находится не в лучших отношениях с главным тренером Альваро Арбелоа — об этом сообщалось ранее.

Интересно, что прошлым летом Асенсио продлил контракт с "Реалом" до 2031 года, однако это не гарантирует ему долгосрочного будущего в клубе. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 25 млн евро.

Асенсио — воспитанник "Реала". В нынешнем сезоне он сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Жирона 30 9 10 11 32-44 37
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

