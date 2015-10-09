Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Вчера 19:08
 

Всплыл конфликт между игроком "Реала" и Арбелоа

  Комментарии

Поделиться
Всплыл конфликт между игроком "Реала" и Арбелоа

Стали известны подробности серьёзного разлада между защитником "Реала" Раулем Асенсио и главным тренером Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

Поделиться

По данным Marca, конфликт начался после матча с "Манчестер Сити", когда футболист в резкой форме высказал тренеру недовольство своим местом на скамейке запасных.

Ситуация обострилась перед игрой с "Эльче": Асенсио в последний момент отказался выходить на поле, сославшись на "мышечный дискомфорт". Это привело тренера в ярость, так как ему пришлось экстренно задействовать Антонио Рюдигера, который должен был отдыхать. В наказание Арбелоа отстранил защитника от матчей против "Сити" и "Атлетико", выставив ультиматум: публичное извинение перед всей командой.

Асенсио долгое время хранил молчание на общих собраниях, из-за чего его изоляция затянулась. Лишь после паузы на игры сборных футболист признал вину и извинился перед коллективом за своё поведение и внезапный отказ играть. Несмотря на возвращение в заявку на матчи с "Мальоркой" и "Баварией", защитник пока остаётся на скамейке — Арбелоа даёт понять, что доверие игроку ещё предстоит вернуть.

Асенсио — воспитанник "Реала". В нынешнем сезоне он сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 апреля 21:30   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 43 человек

Реклама

Живи спортом!