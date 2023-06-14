"Реал" готов побить рекорд ради трансфера Мбаппе

Мадридский "Реал" готов выделить рекордную сумму для трансфера нападающего французского "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

По информации L'Équipe, президент "королевского клуба" Флорентино Перес хотел бы получить конкретные гарантии, прежде чем сделать шаг. Отмечается, что руководство "Реала" будет ждать, пока Мбаппе не вынудит ПСЖ его отпустить, или пока парижане не выставят французского форварда на трансфер. Тогда "Реал" будет готов выложить до 200 миллионов евро.

Напомним, самым дорогим приобретением в истории "Реала" является трансфер бельгийского вингера Эдена Азара за 115 миллионов евро из лондонского "Челси".



ПСЖ связался с покупателем Мбаппе и установил цену

Мбаппе был близок к переходу в "Реал" в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с ПСЖ. Недавно стало известно, что француз не стал активировать опцию автоматического продления контракта с парижанами.

24-летний футболист стал лучшим бомбардиром ПСЖ в истории клуба. Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году из "Монако" на правах аренды. Позже парижский клуб выкупил трансфер футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Вместе с ПСЖ француз стал чемпионом.