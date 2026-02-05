"Реал" договорился о топ-трансфере с чемпионом мира

Мадридский "Реал" достиг предварительного соглашения с защитником сборной Аргентины и капитаном лондонского "Тоттенхэма" Кристианом Ромеро о его будущем переходе, передают Vesti.kz со ссылкой на Topskill Sports UK.

Контракт до 2031 года

Стороны согласовали условия пятилетнего контракта, который рассчитан до июня 2031 года. Официальное подписание соглашения планируется в летнее трансферное окно. При этом, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, аргентинский центрбек, по договорённости, наденет футболку "сливочных" только летом 2027 года.

Выбор Переса

Как отмечает источник, президент "королевского клуба" Флорентино Перес давно следит за карьерой Ромеро и высоко оценивает его игровые и лидерские качества. Чемпион мира-2022 рассматривается руководством мадридцев как приоритетная цель для усиления обороны на перспективу.

Лидер "Тоттенхэма"

27-летний Ромеро выступает за "Тоттенхэм" с 2022 года — тогда "шпоры" заплатили за его трансфер 52 миллиона евро итальянской "Аталанте". С тех пор аргентинец стал ключевой фигурой команды и получил капитанскую повязку.

В текущем сезоне центральный защитник провёл 27 матчей, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.

Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"