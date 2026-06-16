"Реал" бесплатно заполучил шестикратного чемпиона АПЛ

Мадридский "Реал" сделал еще один громкий шаг на трансферном рынке, передают Vesti.kz.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, португальский полузащитник Бернарду Силва уже подписал контракт с королевским клубом.

По данным источника, соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один год.

При этом мадридцы получили одного из самых титулованных полузащитников Европы бесплатно – в статусе свободного агента. Официального объявления со стороны "Реала" пока не последовало.

Сообщается, что одним из главных сторонников приглашения Бернарду Силвы был Жозе Моуриньо.

Карьера португальского полузащитника

Силва покинул "Манчестер Сити" этим летом на правах свободного агента после девяти сезонов в Англии, в которых он шесть раз становился чемпионом Премьер-лиги.

Полузащитник считался одним из ключевых игроков команды и одним из любимцев главного тренера Хосепа Гвардиолы, который неоднократно высоко оценивал его вклад в успехи клуба.

В минувшем сезоне Силва провёл 53 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается примерно в 22 миллиона евро.

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