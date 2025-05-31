В мадридском "Реале" назревают перемены. Новый главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо уже включился в работу по формированию состава на предстоящий сезон, передают Vesti.kz.

Вместе с президентом Флорентино Пересом он планирует выстроить команду, способную вернуть былую стабильность и результативность.

Однако, как пишет Don Balon, у руководства клуба возникли разногласия по поводу одного из игроков — молодого бразильского форварда Эндрика. В своем первом сезоне в "Реале" он провел всего 847 минут в 37 матчах, что сказалось на его месте в национальной сборной Бразилии.

Кроме того, 18-летний Эндрик получил несколько дисциплинарных замечаний за ночной образ жизни, что негативно влияло на его подготовку и игровую форму. Алонсо, внимательно следивший за игроком, усомнился в его профессионализме и не планирует включать его в планы на следующий сезон.



В то же время Флорентино Перес сохраняет доверие к Эндрику, видя в нем игрока с большим потенциалом. Тем не менее, у бразильца есть предложения от "Челси" и "Ювентуса", которые готовы дать ему больше игрового времени и возможность выступать в Лиге чемпионов.

Таким образом, будущее Эндрика в мадридском клубе остается под вопросом, а окончательное решение будет принято новым тренерским штабом.

Эндрик перешел в "Реал" в прошлом году из "Палмейраса", заключив соглашение до 2030 года. Сумма сделки составила 47,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).

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