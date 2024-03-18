Разгромом и удалением Хави завершился матч "Атлетико" и "Барселоны"

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Сегодня 07:46
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Футболисты мадридского "Атлетико" на своем поле крупно уступили "Барселоне" в 29-м туре чемпионата Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча в Мадриде на стадионе "Цивитас Метрополитано" завершилась со счетом 3:0 в пользу "сине-гранатовых", в составе которых отличились Жоау Феликс (38-я минута), Роберт Левандовски (47-я) и Фермин Лопес (65-я).

При этом главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес всего за несколько минут заработал красную карточку в первом тайме. На 90+2-й минуте также удаление схлопотал защитник "матрасников" Науэль Молина.

Благодаря этому успеху "Барселона" набрала 64 очка и поднялась с третьего места на второе в турнирной таблице, а "Атлетико" с 55 очками находится на пятой строчке.

30 марта "Барселона" дома примет "Лас-Пальмас", а 1 апреля "Атлетико" на выезде сыграет с "Вильярреалом".

Метки:
Атлетико Мадрид Барселона Ла Лига Футбол

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