Мадридский "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с "Барселоной", сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала "сливочные" встречались с "Мальоркой" на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Саудовской Аравии.

После безголевого первого тайма, во втором, "Реал" забил три гола в ворота островитян. На 63 минуте счет открыл Джуд Беллингем.

Уже в компенсированное время Мартин Вальент (93 минута), поразивший собственные ворота, удвоил преимущество "Реала", а на 95-й отличился Родриго.

Таким образом, в финале "Реал" в ночь с 12 на 13 января сыграет с "Барселоной".

Каталонцы в 1/2 финала обыграли "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0.