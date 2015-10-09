Раздражённый Ямаль не поздравил Левандовски с голом и проигнорировал Флика

"Барселона" одержала победу над "Атлетико" благодаря голу Роберта Левандовски в последние минуты матча 30-го тура Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Драмой завершился матч "Атлетико" - "Барселона" в Ла Лиге

Однако, как пишет El Nacional, 10-й номер каталонцев, Ламин Ямаль, не отпраздновал забитый мяч и после финального свистка ушёл в раздевалку явно раздражённым, не поприветствовав Ханси Флика. Камеры зафиксировали этот момент, и кадры быстро облетели СМИ.

Точная причина недовольства Ямаля неизвестна. Несмотря на это, футболист был одним из лучших на поле: почти все атакующие действия команды проходили через него. В первом тайме он поучаствовал в нескольких качественных комбинациях, но не смог завершить их голом.

На пресс-конференции Флик прокомментировал ситуацию: "Он расстроен, потому что пытался забить и сделать ключевой пас, но не получилось. Это нормальная реакция. Сейчас он полностью сосредоточен на следующем матче".

Тренер добавил, что к следующей игре Ямаль подойдёт в лучшем настроении, и ситуация никак не повлияет на подготовку команды к встрече с тем же мадридским "Атлетико", но в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

