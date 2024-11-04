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В раздевалке "Реала" недовольны Мбаппе: вскрылись новые подробности

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В раздевалке "Реала" недовольны Мбаппе: вскрылись новые подробности ©instagram.com/realmadrid

В раздевалке "Реала" царит определенное недовольство действиями нападающего Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

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В раздевалке "Реала" царит определенное недовольство действиями нападающего Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

Как информирует источник со ссылкой на Relevo, это недовольство вызвано тем, что француз недостаточно активно играет в обороне. В матче с "Барселоной" он пробежал всего 8 километров по полю. Игроки отметили этот дисбаланс и обсудили, как его устранить.

В результате другим футболистам приходится выполнять больше оборонительной работы. Главным пострадавшим в этой ситуации стал Джуд Беллингем, которому теперь приходится выполнять значительно больше работы, чем раньше. Команда желает, чтобы Килиан был самокритичен и понимал, что вклад в оборону не менее важен.

Тренерский штаб рассматривает различные варианты решения проблемы. Один из вариантов - поменять местами Мбаппе и Винисиуса Жуниора. В этом случае бразилец будет прессинговать вратаря и центральных защитников, а француз будет действовать позади.

В текущем сезоне Ла Лиги Мбаппе провел за "сливочных" 10 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист. Француз перешел в испанский клуб этим летом из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2029 года.

Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбол Ла Лига

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