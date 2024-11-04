Самородов узнал цену матча за "Ахмат" с травмой

"Ахмат", цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов, уступил дома "Пари НН" (0:2) в рамках 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

У победителей голы забили Хуан Боселли (55-я минута) и Александр Эктов (90+8-я). При этом у хозяев поля на 54-й минуте пенальти не реализовал Лечи Садулаев.

Самородов вышел в стартовом составе, но получил повреждение в верховой борьбе и не смог продолжить встречу, заменившись на 78-й минуте. За отведенное время на поле казахстанец получил 6.2 от сайта Flashscore. Самой худшей оценки удостоился его одноклубник-вратарь Гиорги Шелия - 5.7.

Для Самородова этот матч стал восьмым за грозненский клуб в РПЛ, в его активе две голевые передачи.

Максим перешел в "Ахмат" минувшим летом из "Актобе", подписав контракт до 30 июня 2028 года.

"Пари НН" с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице, "Ахмат" с 9 очками находится на 15-й строчке.

9 ноября "Пари НН" сыграет в гостях с "Динамо", а на следующий день "Ахмат" примет на своем поле "Зенит".