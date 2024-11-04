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Самородов узнал цену матча за "Ахмат" с травмой

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Самородов узнал цену матча за "Ахмат" с травмой ©ФК "Ахмат"

"Ахмат", цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов, уступил дома "Пари НН" (0:2) в рамках 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

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"Ахмат", цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов, уступил дома "Пари НН" (0:2) в рамках 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

У победителей голы забили Хуан Боселли (55-я минута) и Александр Эктов (90+8-я). При этом у хозяев поля на 54-й минуте пенальти не реализовал Лечи Садулаев.

Самородов вышел в стартовом составе, но получил повреждение в верховой борьбе и не смог продолжить встречу, заменившись на 78-й минуте. За отведенное время на поле казахстанец получил 6.2 от сайта Flashscore. Самой худшей оценки удостоился его одноклубник-вратарь Гиорги Шелия - 5.7.

Для Самородова этот матч стал восьмым за грозненский клуб в РПЛ, в его активе две голевые передачи.

Максим перешел в "Ахмат" минувшим летом из "Актобе", подписав контракт до 30 июня 2028 года.

"Пари НН" с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице, "Ахмат" с 9 очками находится на 15-й строчке.

9 ноября "Пари НН" сыграет в гостях с "Динамо", а на следующий день "Ахмат" примет на своем поле "Зенит".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3 Локомотив М 14 10 1 3 28-17 31
4 Динамо М 14 8 3 3 28-16 27
5 Спартак М 14 7 4 3 21-12 25
6 ЦСКА М 14 7 3 4 22-9 24
7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8 Акрон Тл 14 4 4 6 19-26 16
9 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12 Крылья Советов 14 3 3 8 12-21 12
13 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8

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Самородов Максим Ахмат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России Футбол

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