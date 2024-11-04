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КПЛ
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В Казахстане заменят футбольных арбитров после судейских ошибок

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В Казахстане заменят футбольных арбитров после судейских ошибок ©КФФ

В будущем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) матчи будут обслуживать новые арбитры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В будущем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) матчи будут обслуживать новые арбитры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время около 300 молодых судей проходят обучение, после чего лучшие из них продолжат подготовку к сезону в Турции.

Также несколько судей, работающие на матчах первой лиги, получат возможность работать на играх КПЛ.

Высока вероятность, что некоторые топ-арбитры, среди которых Булат Сариев, Денис Измайлов и другие, будут отодвинуты на второй план. Менять их Казахстанская федерация футбола планирует постепенно – по мере набора опыта молодыми рефери в боевых условиях.

В течение текущего футбольного сезона ряд команд КПЛ, среди которых "Тобол", "Астана" и "Елимай", открыто критиковали уровень казахстанских судей.

Перед 25 туром КПЛ арбитр Денис Тевяшов отказался обслуживать матч "Тобол" - "Астана" из-за давления со стороны третьих лиц. Его заменил Руслан Султангалиев. Также директор департамента судейства и инспектирования КФФ Александр Перемитин передал свои полномочия заместителю Елешу Кусаинову.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Футбол Казахстан Тобол ФК Астана ФК Елимай ФК

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