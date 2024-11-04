В Казахстане заменят футбольных арбитров после судейских ошибок

В будущем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) матчи будут обслуживать новые арбитры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время около 300 молодых судей проходят обучение, после чего лучшие из них продолжат подготовку к сезону в Турции.

Также несколько судей, работающие на матчах первой лиги, получат возможность работать на играх КПЛ.

Высока вероятность, что некоторые топ-арбитры, среди которых Булат Сариев, Денис Измайлов и другие, будут отодвинуты на второй план. Менять их Казахстанская федерация футбола планирует постепенно – по мере набора опыта молодыми рефери в боевых условиях.

В течение текущего футбольного сезона ряд команд КПЛ, среди которых "Тобол", "Астана" и "Елимай", открыто критиковали уровень казахстанских судей.

Перед 25 туром КПЛ арбитр Денис Тевяшов отказался обслуживать матч "Тобол" - "Астана" из-за давления со стороны третьих лиц. Его заменил Руслан Султангалиев. Также директор департамента судейства и инспектирования КФФ Александр Перемитин передал свои полномочия заместителю Елешу Кусаинову.