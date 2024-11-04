Стало известно о трансфере футболиста сборной Казахстана
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Казахстанский футболист Лев Скворцов вернется на родину во время зимнего трансферного окна, передают Vesti.kz.
Казахстанский футболист Лев Скворцов вернется на родину во время зимнего трансферного окна, передают Vesti.kz.
По информации Kazakh_football_inside, Скворцовым интересуются две команды из верхней части турнирной таблицы.
Правами на игрока обладают подмосковные "Химки", а сейчас он на правах аренды выступает за ярославский "Шинник".
В Казахстане Скворцов играл за "Астану", "Атырау" и "Туран". С прошлого года вызывается в сборную Казахстана, до этого защищал цвета национальных команд до 18, 19 и 21 года.
Контракт 24-летнего защитника с "Химками" истекает летом 2025 года.
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