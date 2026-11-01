Бразильский вингер каталонской "Барселоны" Рафинья вышел на график результативности лучших лет Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Нападающий забил 15 голов по итогам 11 туров чемпионата Испании сезона-2026/27.

По данным The Touchline, Рафинья в точности продублировал показатель Лионеля Месси из сезона-2012/13. Тогда аргентинец также отличился 15 забитыми мячами в стартовых 11 турах Ла Лиги.

Напомним, что Рафинья оформил дубль за "сине-гранатовых" во встрече 11-го тура против "Алавеса" (6:1). Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

"Барселона" с 30 очками идёт на первом месте в турнирной таблице. Следующий матч каталонцы проведут 8 ноября на выезде против "Атлетико".