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Рафинья повторил историческое достижение Месси в "Барселоне"

Рафинья. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Бразильский вингер каталонской "Барселоны" Рафинья вышел на график результативности лучших лет Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Нападающий забил 15 голов по итогам 11 туров чемпионата Испании сезона-2026/27.

По данным The Touchline, Рафинья в точности продублировал показатель Лионеля Месси из сезона-2012/13. Тогда аргентинец также отличился 15 забитыми мячами в стартовых 11 турах Ла Лиги.

Напомним, что Рафинья оформил дубль за "сине-гранатовых" во встрече 11-го тура против "Алавеса" (6:1). Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

"Барселона" с 30 очками идёт на первом месте в турнирной таблице. Следующий матч каталонцы проведут 8 ноября на выезде против "Атлетико".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
8 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
13 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
16 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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