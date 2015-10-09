Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 15:00
 

ПСЖ решил за 50 миллионов переманить новичка у "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
ПСЖ решил за 50 миллионов переманить новичка у "Барселоны" Луис Энрике. Фото: ©Depositphotos/canno73

"Пари Сен-Жермен" нацелился на форварда "Барселоны" Маркуса Рэшфорда и готов сделать предложение уже следующим летом, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Пари Сен-Жермен" нацелился на форварда "Барселоны" Маркуса Рэшфорда и готов сделать предложение уже следующим летом, передают Vesti.kz.

В Париже считают, что английский нападающий идеально впишется в атакующую схему Луиса Энрике и способен раскрыться под его руководством.

Предложение из Парижа и позиция МЮ

Согласно информации El Nacional, ПСЖ готов предложить 30 миллионов евро фиксированной суммы + 20 миллионов в виде бонусов. "Манчестер Юнайтед", которому принадлежат права на игрока, готов согласиться на такую сделку, рассматривая её как возможность заработать и перестроить линию своей атаки.

Приоритетное право "Барселоны"

Однако у "Барселоны" есть приоритетное право выкупа Рэшфорда за 30 миллионов евро, что делает любые предложения из Парижа нерелевантными. Игрок доволен пребыванием в клубе, возвращает былую форму и уже стал ключевым элементом атак каталонцев.


Аргумент ПСЖ — зарплата

Финальный аргумент ПСЖ — зарплата: в Париже Рэшфорд мог бы сохранить уровень дохода из МЮ, тогда как в "Барселоне" ему придётся согласиться на снижение оклада. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта не намерен отпускать игрока, считая его стратегической целью для клуба.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провёл 16 матчей за "Барселону", забив 6 голов и отдав 9 результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 13 9 3 1 27-11 30
2 Марсель Олимпик 13 9 1 3 33-12 28
3 Ланс 13 9 1 3 22-11 28
4 Лилль 13 7 2 4 27-17 23
5 Страсбур 13 7 1 5 24-17 22
6 Ренн Стад 13 5 6 2 23-18 21
7 Лион 13 6 3 4 18-15 21
8 Монако ФК 13 6 2 5 25-25 20
9 Ницца Олимпик 13 5 2 6 18-23 17
10 Тулуза 13 4 4 5 18-17 16
11 Анже 13 4 4 5 11-15 16
12 Париж 13 4 2 7 20-25 14
13 Гавр 13 3 5 5 13-20 14
14 Брест 13 3 4 6 17-23 13
15 Нант 13 2 5 6 12-19 11
16 Лорьян 13 2 5 6 15-27 11
17 Метц 13 3 2 8 14-30 11
18 Осер 13 2 2 9 7-19 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Барселона
Проголосовало 35 человек

Реклама

Живи спортом!