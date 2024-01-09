Испанское издание COPE поделилось новыми подробностями возможного перехода нападающего французского "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "королевский клуб" установил дедлайн французу для принятия решения о своем будущем. Источники говорили, что у Мбапп есть время лишь до конца января нынешнего года, чтобы выбрать клуб, за который он желает выступать.

COPE опровергает эти сведения. По информации издания, "Реал" не устанавливал Мбаппе никаких дедлайнов, более того, в последнее время они не предпринимали попыток заключить с ним какое-либо соглашение. Мадридский клуб не намерен участвовать в "аукционах" и бороться за подписание Мбаппе с другими командами.

Источник также отмечает, что позиция "Реала" выглядит так, что если Мбаппе желает перейти в их клуб, то сам француз должен заявить об этом и предложить свои услуги испанцам. При переходе в "королевский клуб" форвард в любом случае потеряет в зарплате, так как "Реал" не намерен платить ему столько, сколько тот зарабатывает в ПСЖ.

Мбаппе сделал заявление о своем будущем

В то же время Relevo пишет, что "Реал" не считает приобретение Мбаппе срочной задачей. Все новости о том, что стороны достигли полной договоренности, являются очередным давлением на обе стороны.

Отмечается, что "Реал", в отличие от 2022 года, не ставит первоочередной задачей трансфер Мбаппе и не будет работать изо всех сил ради его подписания.

Кроме того, в "королевский клуб" все еще не доверяет Мбаппе. Несмотря на то что в отношении его перехода преобладает позитив, события 2022 года показывают, что пока контракт не подписан, возможны любые изменения. Окончательно вопрос возможного перехода Мбаппе в "Реал" должен решиться в ближайшие недели.

Килиан Мбаппе выбрал новый клуб

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи.