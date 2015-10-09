Победитель Лиги чемпионов согласился заменить Алонсо в "Реале". Подробности

Немецкий тренер Юрген Клопп готов принять предложение "Реала", однако специалист согласится на работу только при выполнении ряда ключевых требований к клубному руководству, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes, "королевская команда" рассматривает Клоппа как главного кандидата на замену Хаби Алонсо, который оказался на грани увольнения после серии провальных результатов и поражения от "Сельты" 0:2 в 15 туре Ла Лиги. По информации источника, немецкий тренер дал предварительное согласие возглавить команду, но при этом обозначил условия, без выполнения которых не готов приступить к работе.

Требования Клоппа: полная власть в вопросах состава

Клопп ожидает, что ему предоставят полный контроль над трансферной политикой клуба. Он хочет иметь решающее слово в вопросах покупки игроков, продления контрактов и ухода тех, кого считает несоответствующими требованиям его футбольной модели.

По данным источников, немец настаивает на глубокой перестройке состава уже этим летом. В числе игроков, чьё будущее окажется под угрозой при его приходе, называются бразильские вингеры Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс — футболисты, которых Клопп считает нестабильными с точки зрения дисциплины, интенсивности и готовности выполнять его требования.

Возможные громкие продажи

Особое внимание Клопп уделяет Винисиусу: несмотря на его высокий потенциал, тренера не устраивает поведение игрока и отсутствие прогресса в ключевых командных аспектах. Ситуацию осложняет и то, что бразилец уже отклонял предложения "Реала" о продлении контракта.

Родриго также может покинуть команду. Его длительный спад и отсутствие результативности ставят под сомнение его место в проекте Клоппа.

Перезагрузка "Реала" набирает обороты

Президент "сливочных" Флорентино Перес понимает, что клуб нуждается в масштабном обновлении после серии тревожных матчей, и оценивает требования Клоппа как часть стратегической перестройки. Приход немецкого тренера может стать началом новой эпохи — команды, построенной на дисциплине, высокой интенсивности и строгих стандартах.

Достижения Клоппа

Наибольших достижений Юрген Клопп добился "Ливерпуле". Под его руководством "красные" стали чемпионами Англии в сезоне-2019/20, завоевали Кубок страны (2021/22), дважды выиграли Кубок лиги (2021/22, 2023/24) и взяли Суперкубок Англии (2022).

На международной арене Клопп привёл мерсисайдцев к победе в Лиге чемпионов сезона-2018/19, Суперкубке УЕФА-2019 и клубном чемпионате мира-2019. Также немецкий тренер трижды выводил "Ливерпуль" в финалы европейских турниров — Лиги чемпионов (2017/18, 2021/22) и Лиги Европы (2015/16).

