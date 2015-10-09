Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 13:22
 

Победитель Лиги чемпионов согласился заменить Алонсо в "Реале". Подробности

  Комментарии

Победитель Лиги чемпионов согласился заменить Алонсо в "Реале". Подробности Хаби Алонсо. ©Depositphotos/thenews2.com

Немецкий тренер Юрген Клопп готов принять предложение "Реала", однако специалист согласится на работу только при выполнении ряда ключевых требований к клубному руководству, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes, "королевская команда" рассматривает Клоппа как главного кандидата на замену Хаби Алонсо, который оказался на грани увольнения после серии провальных результатов и поражения от "Сельты" 0:2 в 15 туре Ла Лиги. По информации источника, немецкий тренер дал предварительное согласие возглавить команду, но при этом обозначил условия, без выполнения которых не готов приступить к работе.

Требования Клоппа: полная власть в вопросах состава

Клопп ожидает, что ему предоставят полный контроль над трансферной политикой клуба. Он хочет иметь решающее слово в вопросах покупки игроков, продления контрактов и ухода тех, кого считает несоответствующими требованиям его футбольной модели.

По данным источников, немец настаивает на глубокой перестройке состава уже этим летом. В числе игроков, чьё будущее окажется под угрозой при его приходе, называются бразильские вингеры Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс — футболисты, которых Клопп считает нестабильными с точки зрения дисциплины, интенсивности и готовности выполнять его требования.

Возможные громкие продажи

Особое внимание Клопп уделяет Винисиусу: несмотря на его высокий потенциал, тренера не устраивает поведение игрока и отсутствие прогресса в ключевых командных аспектах. Ситуацию осложняет и то, что бразилец уже отклонял предложения "Реала" о продлении контракта.

Родриго также может покинуть команду. Его длительный спад и отсутствие результативности ставят под сомнение его место в проекте Клоппа.

Перезагрузка "Реала" набирает обороты

Президент "сливочных" Флорентино Перес понимает, что клуб нуждается в масштабном обновлении после серии тревожных матчей, и оценивает требования Клоппа как часть стратегической перестройки. Приход немецкого тренера может стать началом новой эпохи — команды, построенной на дисциплине, высокой интенсивности и строгих стандартах.


Достижения Клоппа

Наибольших достижений Юрген Клопп добился "Ливерпуле". Под его руководством "красные" стали чемпионами Англии в сезоне-2019/20, завоевали Кубок страны (2021/22), дважды выиграли Кубок лиги (2021/22, 2023/24) и взяли Суперкубок Англии (2022).

На международной арене Клопп привёл мерсисайдцев к победе в Лиге чемпионов сезона-2018/19, Суперкубке УЕФА-2019 и клубном чемпионате мира-2019. Также немецкий тренер трижды выводил "Ливерпуль" в финалы европейских турниров — Лиги чемпионов (2017/18, 2021/22) и Лиги Европы (2015/16).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
17 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 01:00   •   закончен
Реал М
Реал М
(Мадрид)
0:2
Сельта
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Реал М

69%

Ничья

11%

Сельта

19%

Проголосовало 201 человек

