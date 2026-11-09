Испания
Сегодня 20:55

Победил "Барселону" и забрал награду: Моуринью признали лучшим

©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью получил индивидуальное признание по итогам октября, сообщают Vesti.kz.

Португальского специалиста назвали лучшим тренером месяца в Ла Лиге. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата Испании.


Под руководством Моуринью мадридцы провели в октябре три матча национального первенства и во всех одержали победы. Одним из главных успехов стала встреча с принципиальным соперником - "Барселоной", которую "Реал" обыграл со счётом 2:1.

Несмотря на успешную серию, в таблице Ла Лиги мадридцы пока идут вторыми. После 12 туров "Барселона" набрала 33 очка, "Реал" имеет в активе 30 баллов. Третью позицию занимает "Атлетико" (28), далее расположились "Бетис" (26) и "Реал Сосьедад" (22).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →