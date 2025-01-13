Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике вновь решил потроллить легендарного вратаря "Реала" Икера Касильяса, сообщают Vesti.kz.

Экс-защитник "сине-гранатовых" показал в камеру пять пальцев - явный намек на количество голов, которые его бывшая команда забила "сливочным" в матче за Суперкубок Испании. "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 5:2.

Разгромом и удалением закончился матч "Барселоны" и "Реала" за Суперкубок Испании

Этот жест уже стал фирменным для Пике. В 2018 году он праздновал таким образом пятый гол в ворота "Реала" в матче Ла Лиги, а впервые использовал его в 2010 году, когда "Барселона" под руководством Пепа Гвардиолы разгромила команду Жозе Моуринью со счетом 5:0.