Испания
Сегодня 18:32
 

Перес решил уволить Алонсо и заманить легендарного тренера в "Реал"

Перес решил уволить Алонсо и заманить легендарного тренера в "Реал" Хаби Алонсо. ©ФК "Реал Мадрид"

В руководстве мадридского "Реала" всерьёз рассматривают смену главного тренера по окончании сезона и уже ведут переговоры с одним из самых статусных специалистов Европы, передают Vesti.kz.

План Переса: ставка на Клоппа

По информации Defensa Central, президент "сливочных" Флорентино Перес намерен расстаться с Хаби Алонсо и сделать громкую попытку пригласить Юргена Клоппа. Немец рассматривается как приоритетный кандидат на пост главного тренера "королевской команды".

Обещания под проект

Чтобы убедить Клоппа принять вызов, Перес готов предоставить тренеру серьёзные кадровые гарантии. Речь идёт о подписании элитного центрального защитника, а также полузащитника с качественным первым пасом, способного ускорить темп игры команды и усилить контроль мяча.

Будущее Алонсо под вопросом

Несмотря на доверие к Хаби Алонсо и его высокий статус в клубе, в "Реале" оценивают необходимость немедленного результата. Руководство считает, что команда нуждается в тренере с колоссальным опытом работы под давлением и умением управлять звёздным составом.

Почему именно Клопп

Юрген Клопп — настоящая легенда "Ливерпуля". Он возглавлял английский клуб с октября 2015 по июнь 2024 года, полностью преобразив команду и вернув ей статус одного из ведущих клубов Европы. Под его руководством "красные" выиграли чемпионат Англии (2019/20), Кубок страны (2021/22), дважды брали Кубок лиги (2021/22, 2023/24) и завоевали Суперкубок Англии (2022).

В карьере 58-летнего специалиста также были немецкие клубы "Айнтрахт", "Майнц" и дортмундская "Боруссия". В настоящее время Клопп занимает должность директора по международным футбольным связям в "РБ Лейпциг".

