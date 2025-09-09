В мадридском "Реале" всё чаще обсуждают потенциальный обмен Винисиуса Жуниора на Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

"Реал" готов расстаться с Винисусом

Будущее бразильца на "Бернабеу" уже не выглядит столь прочным. Его постоянные скандалы и затянувшиеся переговоры о новом контракте вызывают недовольство руководства "сливочных". Все больше источников утверждает, что следующим летом клуб может решиться на расставание с Винисиусом.

Перес выбрал форварда мечты

Вместо этого "Реал" нацелен на подписание Холанда. Как пишет Don Balon, президент клуба Флорентино Перес давно мечтает видеть норвежца в белой форме, и даже трансфер Килиана Мбаппе не изменил планов построить линию атаки вокруг двух мировых суперзвезд.

План выглядит безупречно: Мбаппе займет привычный левый фланг, а Холанд станет главным форвардом в центре нападения. Такой дуэт способен превратить атаку мадридцев в самую мощную в Европе.

Но главный вопрос остается за самим Холандом. Чтобы сделка стала реальностью, он должен четко обозначить приоритет — перейти именно в "Реал" и отказаться от заманчивых предложений топ-клубов АПЛ, которые наверняка вступят в борьбу за его подпись.

Напомним, что интерес к Холанду проявляет не только мадридский "Реал". Президент "Барселоны" Жоан Лапорта снова вернулся к своей давней идее — заполучить форварда "Манчестер Сити", трансферная стоимость которого оценивается в 180 миллионов евро.