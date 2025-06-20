"Реал" продолжает работу на трансферном рынке, несмотря на участие в клубном чемпионате мира. Одним из направлений интереса команды Хаби Алонсо стало возможное усиление центра поля, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Начо Эстрелья, мадридцы обратили внимание на 21-летнего полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона. Англичанин, по словам источника, произвел впечатление на скаутов своей зрелой игрой и стабильными выступлениями в премьер-лиге.



На фоне неубедительного матча против "Аль-Хиляля" (1:1), в котором "Реалу" не хватало контроля в центре поля, тема усиления этой линии получила дополнительную актуальность. По данным испанской прессы, возможный трансфер оценивается в сумму около 45 миллионов евро.

На данный момент "Реал" рассматривает Уортона как долгосрочную инвестицию, способную принести пользу как в настоящем, так и в будущем.