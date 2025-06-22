Руководство мадридского "Реала" приняло решение расстаться с немецким центральным защитником Антонио Рюдигером, передают Vesti.kz.

Президент "сливочных" Флорентино Перес, по информации Don Balon, окончательно утвердил решение об уходе игрока после подтверждения сомнений в его поведении, которое сочли несоответствующим ценностям клуба.

Неуступчивый характер и конфликты в команде

Несмотря на отдельные удачные отрезки в игре, в частности в Лиге чемпионов, Рюдигер оказался в центре внимания из-за поведения за пределами поля. Источники сообщают о случаях дисциплинарных нарушений на тренировках, конфликтах с одноклубниками и резком характере в раздевалке.

К этому добавились и инциденты вне поля: резкие публичные высказывания, вызывающие появления и образ жизни, не соответствующий требованиям к игроку мадридского "Реала".





Хаби Алонсо не будет спасать ситуацию

С приходом на пост главного тренера "Реала" Хаби Алонсо не предвидится изменений в отношении к Рюдигеру. По данным издания, новый наставник поддержал решение руководства, поскольку делает ставку на более дисциплинированный и сплоченный коллектив. В планы баскского специалиста немецкий защитник не входит.

В это же время клуб ведет активную работу по поиску замены. В шорт-листе значатся молодые центральные защитники, такие как Лени Йоро и Гонсалу Инасиу. Уход Рюдигера откроет место в составе и разгрузит зарплатную ведомость.

Неоправданные ожидания

Переход Рюдигера из "Челси" в 2022 году рассматривался как усиление обороны, однако спустя два сезона игрок оказался скорее источником внутренней нестабильности. Перес, как подчеркивает пресса, дал понять: никто не стоит выше клуба. Решение о расставании окончательное, и Рюдигер уже готовит отъезд из Мадрида.