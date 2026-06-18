Мадридский "Реал" продолжает внимательно следить за вингером мюнхенской "Баварии" Майклом Олисе и рассматривает француза в качестве одной из главных трансферных целей на будущее, передают Vesti.kz.

В Мадриде готовы к рекордным тратам

По информации Marca, руководство "сливочных" осознаёт, что возможный переход Олисе потребует колоссальных вложений. В клубе допускают, что сумма сделки может превысить 150 миллионов евро.

При этом президент "Реала" Флорентино Перес готов пойти ещё дальше. По данным источника, мадридцы способны выделить на трансфер французского футболиста более 200 миллионов евро, однако максимальная планка оценивается примерно в 220 миллионов.

Олисе ярко начал чемпионат мира-2026

Сейчас 23-летний футболист находится в расположении сборной Франции, вместе с которой принимает участие в своём дебютном чемпионате мира.

В стартовом матче мундиаля-2026 против Сенегала (3:1) Олисе стал одним из главных героев встречи. Вингер отметился результативной передачей на первый гол французов, после которого игра окончательно перешла под контроль команды. По версии Flashscore, именно Олисе был признан лучшим игроком сборной Франции в этом поединке.

Фото: Depositphotos/thenews2.com

Впечатляющая статистика сезона

Минувший сезон стал для французского футболиста одним из лучших в карьере. Во всех турнирах за "Баварию" он провёл 52 матча, забил 22 мяча и отдал 31 результативную передачу.

Контракт Олисе с мюнхенским клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

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