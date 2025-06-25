Защитник Жоау Канселу, выступающий с Криштиану Роналду в сборной Португалии, выразил желание вернуться в "Барселону" и может стать очередным усилением команды Ханси Флика, передают Vesti.kz.

Контакт с Лапортой и Деку

По информации El Nacional, футболист, ныне выступающий за "Аль-Хиляль", лично связался с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку. Он предложил свою кандидатуру на случай, если клуб решит усилить позиции на флангах защиты.

Желание вернуться в Каталонию у игрока неослабевающее. В интервью Канселу не раз признавался в симпатии к клубу:

"Я люблю "Барсу", люблю Барселону и тот коллектив, в котором играл".

Подходит под требования Флика

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик, по данным издания, уже дал согласие на трансфер. Он заинтересован в фланговом защитнике, способном закрыть обе бровки и обладающем атакующими качествами. Канселу, уже знакомый с раздевалкой и системой клуба, идеально вписывается в требования тренерского штаба.

Финансовые детали

"Аль-Хиляль" готов отпустить футболиста за сумму в районе 10-15 миллионов евро. Это устраивает каталонский клуб. Основное препятствие - текущая зарплата игрока, которая составляет 15,3 миллиона евро в год.

Тем не менее, Канселу, по информации источника, готов к значительному снижению зарплаты, лишь бы вернуться в Европу, и особенно - в "Барселону".

Все зависит от продаж

На данном этапе приоритетами "Барсы" остаются регистрация новичков, в том числе Нико Уильямса, а также разгрузка зарплатной ведомости. Продажа игроков вроде Ансу Фати, Андреаса Кристенсена или Марка-Андре Тер Штегена могла бы открыть дорогу для возвращения Канселу.

Если клубу удастся освободить финансовое пространство, Канселу может стать четвертым трансфером лета после Жоана Гарсии, Руни Бардагжи и Нико Уильямса.