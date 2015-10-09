Не отыграл и сезона: "Реал" получил выгодное предложение за своего новичка

Мадридский "Реал" может расстаться с Трентом Александером-Арнольдом уже в ближайшее трансферное окно. Английский защитник, пополнивший команду летом 2025 года, не сумел закрепиться в составе и может покинуть клуб спустя всего полгода после перехода, передают Vesti.kz.

Неудачная адаптация в Мадриде

Александер-Арнольд перебрался в "Реал" в июне 2025 года, покинув "Ливерпуль" на правах свободного агента, при этом мадридцы выплатили около 10 миллионов евро в качестве компенсации. Однако адаптация в Испании оказалась сложной, у игрока участились травмы и его будущее в клубе уже вызывает сомнения.

Предложение из АПЛ

По информации Fichajes, "Реал" получил выгодную оферту по англичанину в 40 миллионов евро, предположительно от клуба английской премьер-лиги (АПЛ). Руководство мадридцев рассматривает возможность сделки, которая может принести значительную финансовую выгоду уже зимой.

Скромная статистика и очередная травма

В текущем сезоне Александер-Арнольд провёл 11 матчей и отметился одной результативной передачей. В данный момент защитник восстанавливается после разрыва мышцы и, по прогнозам, будет недоступен до февраля.

Решение впереди

В "Реале" пока не приняли окончательного решения, однако ситуация вокруг новичка остаётся напряжённой. Если предложение сохранится, мадридский клуб может расстаться с Александером-Арнольдом, так и не дождавшись полного раскрытия его потенциала в Испании.

